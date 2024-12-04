Ребенок жил в квартире с тараканами и мусором. Родители о нем не заботились.

В городе Кольчугино во Владимирской области прокуратура, органы опеки и полиции забрали из семьи истощенного полуторагодовалого ребенка. В квартире, где жил малыш, была полная антисанитария — тараканы, мусор, грязная посуда. В отношении родителей ребенка возбудили уголовное дело. Подробности — в материалеСпал на ковре среди голодных собакВ рационе ребенка не было мяса, овощей, детских смесей и других необходимых продуктов для его развития. Также родители обделили его одеждой и игрушками. Они не водили малыша к врачам и не делали прививки.В квартире не было мебели для ребенка. Зато взрослые завели собак, о которых, похоже, заботились лучше. А игрушки заменяли грязные вилки и тарелки.«Родители периодически оставляли ребенка на ковре на полу в маленьком замкнутом помещении одного вместе с голодными собаками, что создавало угрозу его жизни и здоровью», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области.Экскрименты животных валялись по всей квартиры. Ребенок в полторга года все еще не умеет разговаривать и даже ходить. Родители не уделяли ему ни время, ни внимания.Троих детей уже забрала опекаОказалось, что спасенный малыш — это не первый ребенок в семье. У горе-родителей орагны опеки уже забрали троих детей. На отношение кольчугинцов к своим малышам пытались повлиять врачи, представители органов опеки и попечительства. Однако беседы результатов не принесли. Теперь паре, вероятно, грозит четвертое лишение родительских прав.Матери ребенка 35 лет, а отцу — 47. Официально взрослые нигде не работают. Лишь «глава» семейста периодически выходит на подработки. Кроме того, оба родителя пьющие.Кто ответит за случившеесяЗа то, что ребенка едва не довели до гибели, ответят не только его родители. Против них уже возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.125 и ст.156 УК РФ). За бездействие органов опеки и попечительства прокурор внес представление главе администрации Кольчугинского района Алексею Андрианову. Известно, что сейчас кроха находится в доме ребенка.