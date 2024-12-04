После обращения прокуроров подрядчик стал работать активнее, поэтому благоустройство завершилось.

В результате проверки прокуратуры Владимира было выявлено нарушение условий контракта по проекту «Формирование современной городской среды». В апреле 2024 года управление жилищно-коммунального хозяйства заключило с ООО ДСК «Автобан» контракт на благоустройство сквера в мкр. Юрьевец на 50 миллионов рублей, но работы не были выполнены в срок.После обращения прокуроров подрядчик стал работать активнее, поэтому благоустройство завершилось.Напомним, ранее мы писали, что