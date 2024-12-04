Во Владимире на улице Мира ранним утром загорелся автомобиль «Лада Самара». Инцидент произошел в 4:45 возле дома №6, недалеко от ДДюТ. На место выезжали четверо сотрудников 1-ой

Во Владимире на улице Мира ранним утром загорелся автомобиль «Лада Самара». Инцидент произошел в 4:45 возле дома №6, недалеко от ДДюТ. На место выезжали четверо сотрудников 1-ой пожарно-спасательной части и две спецмашины. Как сообщили в МЧС, площадь, пораженная огнем, составила 5 метров. Автомобиль полностью сгорел. Предварительная причина случившегося – неисправность электропроводки. Обошлось без пострадавших. Прокомментируйте