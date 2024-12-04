Установить туалеты необходимо до 25 декабря.

Во Владимире планируют установить два общественных туалета. В мэрии города рассказали, что модульные конструкции заменят старые биотуалеты в парке Пушкина и сквере Липки. На эти цели выделено 8,3 миллиона рублей, а подрядчика определят 12 ноября.Установить туалеты необходимо до 25 декабря. Каждая конструкция будет размером 6,5 на 2,5 метра и будет включать специальную кабину для инвалидов. Подключение к водоснабжению и канализации не предусмотрено.Напомним, ранее мы писали, что