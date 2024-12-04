В Областной центр спецмедпомощи обратился подросток с опухолью на левом локте. Она появилась полтора года назад, когда он начал ходить в спортзал. В какой-то момент образование стало

В Областной центр спецмедпомощи обратился подросток с опухолью на левом локте. Она появилась полтора года назад, когда он начал ходить в спортзал. В какой-то момент образование стало причинять дискомфорт и боль. Двигать локтем было невозможно. Опухоль представляла из себя жировую ткань, покрытую фиброзной оболочкой, размером 5 на 2,5 см. Перед врачами встала непростая задача: удалить