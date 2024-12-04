Во Владимире установят два новых общественных туалета. Как сообщили в мэрии «Шестому каналу», модульные конструкции появятся на месте старых биотуалетов – в парке Пушкина и сквере Липки.

Во Владимире установят два новых общественных туалета. Как сообщили в мэрии «Шестому каналу», модульные конструкции появятся на месте старых биотуалетов – в парке Пушкина и сквере Липки. Соответствующий контракт появился на сайте Госзакупок. Власти ищут подрядчика, который возьмется за поставку и установку двух модульных сооружений. На это выделено 8,3 миллиона рублей. Вот так будет выглядеть