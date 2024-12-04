23 миллион рублей на благоустройство и развитие инфраструктуры своих населенных пунктов собрали жители региона. Как сообщили в правительстве, из областного бюджета им добавят 55 миллионов

23 миллион рублей на благоустройство и развитие инфраструктуры своих населенных пунктов собрали жители региона. Как сообщили в правительстве, из областного бюджета им добавят 55 миллионов рублей на реализацию задуманного. Так, в Коврове планируют провести ремонт в школе имени А.В. Паушкина, заменить окна в школе №3, детских садах №5 и 38. Дверные блоки собираются обновить в