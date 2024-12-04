18 гектаров кладбища под окнами людей. Жители Селецкого поселения Суздальского района попросили Владимира Путина приостановить планы местных властей по организации некрополя возле их

18 гектаров кладбища под окнами людей. Жители Селецкого поселения Суздальского района попросили Владимира Путина приостановить планы местных властей по организации некрополя возле их населенных пунктов. Из видеообращения жителей Селецкого сельского поселения к Путину (Видео Марины Солдатовой) Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам разобраться в данной ситуации. Суздальское городское кладбище переезжает на территорию нашего села. Оно будет