Вот оригинальный способ приготовления сосисок, который точно удивит ваших близких.

Вот оригинальный способ приготовления сосисок, который точно удивит ваших близких.Сосиски в тесте с карамелью и бекономИнгредиенты:Сосиски – 6 шт.Тонкий лаваш – 1 упаковкаБекон – 6 полосокСахар – 2 ст.л.Вода – 1 ст.л.Растительное масло – для жаркиПриготовление:Подготовка теста: Разверните тонкий лаваш и нарежьте его полосками шириной около 5 см. Каждую полоску разрежьте на две части длиной примерно 25 см.Заворачивание сосисок: Возьмите одну полоску лаваша и оберните ее вокруг сосиски, начиная с одного конца и двигаясь спиралью к другому концу. Повторите процедуру с каждой сосиской.Обертывание беконом: Оберните каждую сосиску в тесте полоской бекона. Убедитесь, что бекон плотно прилегает к сосиске.Приготовление карамели: В маленькой кастрюле смешайте сахар и воду. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар не растворится и не превратится в карамель. Следите, чтобы карамель не подгорала.Жарка: Нагрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте сосиски в тесте и беконе до золотистой корочки, переворачивая их, чтобы они прожаривались равномерно.Поливка карамелью: Как только сосиски готовы, полейте их горячей карамелью.Подача: Подавайте горячими, можно добавить свежий зеленый лук или другую зелень для украшения.Эти необычные сосиски обязательно произведут впечатление своим вкусом и внешним видом!