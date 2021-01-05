Накануне Нового года Александр Лукашенко заявил, что собирается стоять до последнего омоновца. Политолог Светлана Калинкина убеждена, что Батька наконец-то заговорил искренне, поскольку он уже готовит пути отступления.

Накануне Нового года Александр Лукашенко заявил, что собирается стоять "до последнего омоновца". Политолог Светлана Калинкина убеждена, что Батька наконец-то заговорил искренне, поскольку он уже готовит пути отступления.Прошлый год оказался переломным для политической жизни Белоруссии. Один из наиболее терпимых народов консолидировался, чтобы продемонстрировать свое стремление к переменам.Аналогичный период времени оказался значимым и для личности Александра Григорьевича Лукашенко. Политик сделал окончательную ставку на силовое подавление инакомыслия и показал готовность пожертвовать многим для сохранения 0власти.Заявления Батьки о том, что он не собирается держаться за президентское кресло, показались многим неубедительными. А вот недавняя риторика, содержащая обещания стоять "до последнего омоновца" выглядит более реалистичной, считает политолог Светлана Калинкина.Обозреватель выразила мнение, что последний диктатор Европы подтвердил свою готовность пожертвовать ради личной выгоды даже наиболее лояльной категорией граждан – силовиками. Калинкина отметила, что перспективы у ребят, спрятавшихся за балаклавами, не самая завидная.По словам политолога, Лукашенко в данный момент готовит свой уход. Батька планирует уйти в тень максимально безопасно. И пока подчиняющиеся первому лицу бойцы гоняются за студентами, главнокомандующий готовит условия капитуляции. "Его время ушло. Но он готов торговаться за свою жизнь – "до последнего омоновца", – резюмировала Калинкина.