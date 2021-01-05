Это касается как их размеров, так и способов оформления.

Это касается как их размеров, так и способов оформления, напоминает .Удвоение выплатыВ марте 2020 года Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет. Деньги начали начислять с 1 июля — они полагаются семьям с доходом ниже прожиточного минимума.Выплата установлена на один год. Её размер ранее составлял 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка — в среднем по стране это 5500 рублей, сообщили в Минтруде. Но с 1 января 2021 года пособие увеличится вдвое — такой указ подписал Президент.Для первого и второго ребёнкаС 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. В 2020 году период выплат был продлён до трёх лет — раньше платили до полутора. При этом изменились требования к уровню среднедушевого дохода: теперь это два региональных прожиточных минимума для трудоспособного населения за второй квартал прошедшего года, а до сих пор было полтора. Эти правила будут действовать и в 2021 году.Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для ребёнка в конкретном регионе по состоянию на II квартал предыдущего года. То есть в 2021 году выплата будет равна детскому прожиточному минимуму за II квартал 2020 года.Материнский капиталВ 2020 году в программе материнского капитала появился ряд важных изменений. Например, он теперь положен уже при рождении первого ребёнка, а на второго сумму увеличат. За сертификатом больше не нужно обращаться специально и писать заявление — он оформляется проактивно, то есть автоматически по факту возникновения права на маткапитал.На сайте Пенсионного фонда сказано, что в 2021 году суммы маткапитала проиндексируют на размер прогнозируемой инфляции, которая должна составить 3,7 процента.Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%Это - 483.882 рубля — на первенца, если он появился в 2020 году или позже, либо на второго и последующих детей, родившихся или усыновлённых в 2007-2019 годах.- 155.550 рублей — на второго ребёнка, если был получен сертификат на первого.- 639.432 рубля — на второго или следующего ребёнка, если он родился или его усыновили в 2020 году либо позднее, а предыдущие дети появились ранее 2007 года и маткапитал на них не полагался.Пособие по беременности и родамС 1 января сумма декретного пособия вырасла в связи утверждением нового МРОТ, который составит 12.792 рубля в месяц.Так, пособие при нормальных родах при декретном отпуске в 140 дней составит 340.795 рулей (в 2020 году было 322.191,80 рубля). При осложнённых родах, если на свет появился один ребёнок, оплачиваемый больничный лист продлевают до 156 дней, а пособие при этом станет 379.743 рублей (в 2020 году — 359.013,72 рубля).Оплата больничных и декретныхЕсли у женщины рождается двойня, тройня или больше младенцев, то больничный по беременности и родам будет длиться 194 дня и оплачиваться в размере 472.244,50 рубля (в 2020 году — 446.465,78).Изменится и минимальный размер пособия. В 2021 году его будут начислять из расчёта 420,56 рубля в день (в 2020 году — 398,8 рубля в день.Деньги до 1,5 летС 1 января 2021 увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет — он будет равен 29.600, 48 рубля (вместо 27.984,66 рубля). Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми составит 6.752 рубля.Ежемесячное пособие по общему правилу выплачивается в размере 40 процентов от среднего заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия. Выплата рассчитывается на одного ребёнка, а если в семье двойня, то сумма увеличивается в два раза, до 80 процентов от заработка.Обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня достижения ребёнком возраста полутора лет.Важно, что в 2021 году пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком работодатели вправе перечислять только на карты «Мир».