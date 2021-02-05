При возникновении опасных ситуаций жителям области рекомендуют звонить по номерам 101,112.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 7 по 11 февраля в регионе ожидается понижение температуры воздуха. Среднесуточные показатели понизятся на 7 градусов ниже обычной климатической нормы. Об этом сообщает начальник пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.В ведомстве предупреждают, что в таких случаях повышаются риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ, пожаров. Возможен риск обморожения людей.При возникновении опасных ситуаций жителям области рекомендуют звонить по номерам 101,112.