Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.Насыщеннаянеделя: полнолуние в воскресенье задало высокий темп, так что расслабиться неполучится! Нынешний февраль вообще плохо синхронизируется с темой отдыха – онскорее про работу, амбиции, активное движение вперед. И вторая неделя месяца именнотакая.Начнетсяона с приятного и гармоничного аспекта между Меркурием и Нептуном. Их синергияобещает принести хорошие новости, творческие успехи, приятную атмосферу, атакже подсказки интуиции, вещие сны и инсайты. Именно в этот день можно устроитьмозговой штурм или семейный совет и найти, наконец, выход из сложной ситуации.середине недели гармонии станет меньше, а противоречий больше. Конфликт Марса сВенерой и Луной затруднит общение и взаимопонимание. Но поддержка Венеры Ураномпридаст смекалки и фантазии: так вовремя сказанная шутка иногда гасит ссору.10февраля – самый серьезный день недели. Меркурий соединится с Плутоном, добавляявеса всем событиям. Решения, принятые в этот день, будут действовать долго, авсе сделанное оставит след в жизни. Если хотите себе что-то пообещать, записатьсвои планы – сделайте это.Выходныебудут идеальными для культурного отдыха. Обязательно выходите в люди,общайтесь, получайте новые впечатления в театрах, музеях, концертных залах, нагородских мероприятиях, встречах с друзьями. Покупки учебников, книг, новыхонлайн-курсов будут весьма удачными.ОвенЮпитернастроен решительно и смело, он подталкивает вас к судьбоносным решениям ипоступкам. Обдумывайте все хорошенько, но и подсказки интуиции учитывайте! Обратитевнимание на финансовую сферу: могут прийти предложения о работе, идеи длябизнеса, новые способы решения ваших проблем.ТелецТельцампока рано рассчитывать на денежный успех, а вот на подвижки в карьере – вполнеможно. Во многом успех будет связан с вашей способностью ладить с людьми,работать в команде, общаться, публично выступать. Будьте активны в соц.сетях,вступайте в новые группы и чаты – вам сейчас нужен коллектив.БлизнецыВыимеете неплохие шансы сменить работу на этой неделе или успешно начать учитьсячему-то новому. Многие Близнецы смогут успешно подать документы на получениесоц.пособий и других выплат от государства. Не стесняйтесь отстаивать своифинансовые права, если не вы, то кто же это сделает?РакУчеба,личная жизнь и отношения с друзьями будут волновать Раков. Большинство событийбудут крутиться вокруг этих тем. Венера в родственном знаке Рыбы поможет вамчувствовать себя уверенно и опираться на свои сильные стороны и таланты.Делайте, что наметили, не меняйте планы из-за чужого мнения.ЛевЛунав вашем знаке начнет неделю в контрах с Сатурном, охлаждая отношения ипровоцируя депрессивные мысли, но это настроение ненадолго. Вашаработоспособность будет расти с каждым днем и достигнет пика в пятницу. Высможете переделать множество дел и поставить точки над i там, где давно пора.ДеваЛунав вашем знаке побуждает к действиям, но мешает мыслить глобально. Есть рискутонуть в мелочах, «не развидев» самого главного. Держите это в голове, когдабудете пытаться оценивать события недели. В пятницу постарайтесь подвестиитоги: что вы успели сделать с начала этого года, а что еще нет?Весыфевраля Луна проследует в ваш знак, находясь в прекрасных отношениях сМеркурием и Плутоном. Этот день можно использовать для окончания домашних дел,которые зависли и постоянно откладываются. А с 11 числа можно приступать ктворческих проектам, составлять список покупок к весне.СкорпионДеньВлюбленных еще не наступил, но Скорпионы почувствуют его приближение первыми!Планеты занимают самые выгодные позиции для тех, кто желает наладить свои отношенияили устроить личную жизнь. Делайте предложения, знакомьтесь, стройте планы наромантический праздник!СтрелецВыможете достичь серьезного прорыва в домашних и семейных проектах, причем без непривычныхрешений не обойдется. Хорошая неделя для Стрельцов, которые думают о переезде,покупке / продаже недвижимости, семейном бизнесе. Обращайте внимание нанеобычные варианты.КозерогМеркурий,соединившись в вашем знаке с Плутоном, сделает вас успешными на переговорах, вличных беседах и переписках. Вы будете убедительны и красноречивы, поэтомупровести на этой неделе важную встречу или собеседование будет хорошей идеей.Также у вас хватит сил на спорт и другую физическую активность.Водолейденьгами все неплохо, а с интеллектуальными задачами – еще лучше! Водолеи наэтой неделе смогут хорошо заработать и достичь существенных успехов в учебе. Выполучите доступ к закрытой информации или купите платную подписку. Новые знаниявас впечатлят и помогут продвинуться вперед.РыбыВенерав вашем знаке на этой неделе вступает в содружество с непредсказуемым Ураном.От этого влияния можно ожидать чего угодно, так что будьте готовы к сюрпризамвроде приглашения на новую работу или свидание. Разумеется, успех будетзависеть и от вас тоже – под лежачий камень вода не течет!