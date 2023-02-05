Козий парк во Владимире передали федеральному застройщику. Территория парка,площадью около шести...

Козий парк во Владимире передали федеральному застройщику.Территория парка,площадью около шести гектар принадлежала ВлГУ, но университет ее никак не использовал. Козий парк был передан федеральному застройщику госкорпорации ДОМ. РФ.Немного из истории возникновения парка:Этот парк начинали создавать владимирские новобрачные, у которых была традиция сажать дерево в честь бракосочетания или после рождения первенца. Поэтому территорию одно время называли парком молодоженов. А до начала парка на этом месте был пустырь, где жители деревни Марьинка пасли коз. Так появилось название Козий парк.Сейчас участок предназначен для строительства стадиона с беговой дорожкой, однако владимирцы беспокоятся, что исполнено это не будет, а землю снова застроят многоэтажками, как это уже произошло, когда строили ЖК «Парк-Университет» и «Факел». Городские активисты подсчитали, что за последние 10 лет площадь Козьего парка уменьшилась уже минимум в два раза.В парке очень много деревьев, кустарников, зелени. Жители города хотели бы сохранить зеленую зону для отдыха.Фото pxfuel.com