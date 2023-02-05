Марату Башарову со слезами на глазах пришлось сдаться.

Марату Башарову со слезами на глазах пришлось сдаться.Финальный выпуск шоу "Ледниковый период. Все вместе", который Лиза Арзамасова, увидел свет вчера поздно вечером. И, пусть некоторые уже тайком посмотрели слитый в Сеть финал, многие предпочли дождаться официального показа.Новички, которые в начале сезона боялись исполнять прыжки и поддержки, значительно окрепли и отдавали всех себя ради экспрессивности номера. В то же время их профессиональные партнеры смогли с гордостью оценить успехи своих "половин" и подшлифовать свои навыки.Зрители, как и члены жюри, были в полном восторге от всех участников, кроме одной пары. Марат Башаров и Оксана Домнина заслужили самые низкие оценки за всю историю этого сезона телешоу. Виной тому стала ошибка в постановке коньков, в результате которой спортсмены упали. А затем еще раз. Но, судя по всему, момент, когда Марат плашмя рухнул грудью на лед, был частью их номера.Таким образом, нелепая ошибка лишила Башарова и Домнину будущего в шоу "Ледниковый период": члены жюри поставили им 5.8 и 5.9, а с такими баллами претендовать на победу было никак нельзя. Особенно учитывая великолепный прокат всех остальных участников сезона.Некоторые зрители уверены, что Марат Башаров перенервничал из-за напряженности момента, а Оксана Домнина, скорее всего, не могла перестать думать о супруге Романе Костомарове и его гангрене.