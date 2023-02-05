Эти звезды шоу-бизнеса долго скрывали проблемы.

Эти звезды шоу-бизнеса долго скрывали проблемы.Существует немало болезней, избавиться от которых можно лишь удалением того или иного органа. Так, певец Шура лишился мужского органа из-за рака. Врачам пришлось отрезать артисту яичко.Владимир Пресняков-старший тоже знает, каково услышать диагноз "онкология". Из-за злокачественной опухоли, которую, к счастью, выявили на ранней стадии, музыкант лишился почки. По его словам, операция длилась очень долго. О болезни до самого последнего момента не знала супруга музыканта Елена Преснякова.Несколько лет назад телеведущая и журналистка Алена Водонаева, которая воспитывает 10-летнего сына Богдана от первого брака, призналась, что больше не может иметь детей. Дело в том, что из-за неудачных беременностей звезде удалили маточные трубы.Примерно в то же время, когда Алена Водонаева раскрыла свою тайну, народ узнал, что Розе Сябитовой удалили матку. Операция потребовалась из-за доброкачественной опухоли. Правда, удаление органа можно было бы избежать, если бы телесваха, как она сама однажды сказала, чаще посещала гинеколога.В прошлом году Иосиф Пригожин признался, что еще в 2008-м лишился желчного пузыря. Все из-за бессолевой диеты, которая привела к образованию камня. "Он застрял и все", – рассказывал продюсер. С тех пор его супруга Валерия следит за тем, что он ест или не ест.Мало кто знает, что певица Марина Абросимова, известная в шоу-бизнесе как МакSим, родилась с шестым пальцем. Этот орган ей удалили еще в детстве. Певица почти не помнит о таком уродстве. Единственное свидетельство того, что уМакSим когда-то был шестой палец, – это маленький шрам на руке.