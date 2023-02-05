Судебная экспертиза Владимирской области провела исследования в родильном доме...

Судебная экспертиза Владимирской области провела исследования в родильном доме Гусь-Хрустального.Судебно-медицинской экспертизой Владимирской области выполнено исследование матрасов родильного дома города Гусь-Хрустальный на наличие каких-либо биологических выделений.Биохимический тест во всех случаях показал отрицательный результат: следов биологических выделений (крови) не выявлено. Результаты контрольного исследования направлены в территориальные надзорные органы.Видимые изменения ткани матрасов характерные и являются следствием высокотемпературной паро-воздушной дезифекции.Фото pxfuel.com