Хотите научиться отделять нужное от второстепенного и грамотно выстраивать свой день? Тогда эта книга для вас.

Хотите научиться отделять нужное от второстепенного и грамотно выстраивать свой день? Тогда эта книга для вас.Книга "Эссенциализм. Путь к простоте" для тех, кто увяз в повседневных заботах и кому не достает времени на суть жизни и на самого себя. Автор издания – психолог Грег МакКеон. Главная его мысль в книге: наши время и энергия бесценны, их нельзя тратить на то, что на самом деле не столь важно.Автор подчеркивает, что только сам человек для себя должен решать, на что и как распределять ресурсы. Эссенциализм – это современный подход к бушующей информацией и событиями жизни человека, который позволит делать меньше, но лучше.В книге автор четко и на примерах объяснят, как сосредоточиться на главном в своей жизни и избавиться от всего второстепенного и неважного. В книге рассказывается о том, как графический дизайнер Триша Морс пыталась успевать все и везде, выслуживалась перед родственниками, начальством, а еще старалась изменить мир к лучшему и никому не отказывала в помощи. В ответ она получала бесконечную благодарность, что, конечно приятно. При этом она каждодневно истощала себя, в итоге превратившись в выжатый лимон.Узнаете себя? Тогда эта книга для вас, если вы решили выпутаться из этой череды непосильных забот, но пока не знаете как.