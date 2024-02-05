Покупка полиса ОСАГО возможна в режиме онлайн. Но необходимо выбрать подходящую по условиям страховую компанию.

Страхование автогражданской ответственности необходимо каждому владельцу автотранспорта. При дорожно-транспортном происшествии полис помогает покрыть ущерб, нанесенный участникам аварии. Наличие ОСАГО от проверенной страховой компании позволяет не тратить собственные средства на выплаты лицам, пострадавшим в ДТП. В последнее время автовладельцы все чаще используют альтернативную версию полиса — электронную. Этот вариант страховки намного удобнее бумажной. Полис в электронном формате можно продемонстрировать с экрана смартфона или планшета (это разрешено законодательством) или распечатать и убрать в бардачок. Оформление ОСАГО онлайн — удобный метод получения страховки без длительной подготовки документации. Выбрать компанию-страховщика можно дистанционно.

Какие документы могут потребоваться

На первом этапе необходимо написать заявление. Бланк заполняется страховой компанией. Если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД, владельцу потребуется подтвердить право собственности на машину документально. Для физического лица нужен паспорт, для юридического — выписка из ЕГРЮЛ. Требования распространяются и на СТС или ПТС, водительское удостоверение. Чтобы добавить в полис нескольких водителей, следует предоставить копии их удостоверений.

Плюсы онлайн-покупки ОСАГО

Обязательное страхование авто — процедура, которую проходят в дистанционном формате. Вы можете выбрать компанию-исполнителя, ввести государственный регистрационный номер для автоматического заполнения заявки, оплатить полис картой и получить его электронную версию по почте. Выделим преимущества такого оформления:



полная безопасность — оригинал полиса отправляется по электронной почте. Исключаются риски утечки важной информации;



высокая надежность — только проверенные партнеры;



удобный выбор условий страхования от разных компаний, возможность их сравнения;



выгодная стоимость — без наценки и дополнительной комиссии;



гарантия подлинности страховки и ее регистрация в РСА.



ОСАГО оформляют все ответственные автовладельцы, которые хотят минимизировать проблемы при попадании в аварийную ситуацию. Нельзя пренебрегать оформлением полиса. Ездить без ОСАГО незаконно. Автовладелец может получить серьезный штраф и понести большие убытки. Рекомендуется оформить полис сразу после приобретения машины.