Перемены в структуре Совета по развитию гражданского общества и правам человека своевременны и важны. Об этом заявила член СПЧ, профессор Пермского госуниверситета Татьяна Марголина.

Перемены в структуре Совета по развитию гражданского общества и правам человека своевременны и важны. Об этом заявила член СПЧ, профессор Пермского госуниверситета Татьяна Марголина."Нам было необходимо организационно изменить свою деятельность, определить перечень постоянных комиссий, избрать председателей. На какие-то острые проблемы будут также оперативно реагировать временные рабочие группы», — отметила Марголина.Предложенный главой СПЧ вариант Марголина назвала очень важным и своевременным. Почти все председатели комиссий – признанные эксперты в защите личных, гражданских, трудовых и экономических прав, подчеркнула она.Среди них – Татьяна Мерзлякова, Борис Кравченко, Светлана Маковецкая, Николай Сванидзе. Марголина выразила надежду, что после изменений в структуре деятельность СПЧ станет эффективнее.Также Марголина прокомментировала заявления о том, что СПЧ ликвидировал постоянную комиссию по избирательным правам в преддверии выборов. Она напомнила о действующей мониторинговой рабочей группе по выборам.Также в Совете сложилась практика, когда рабочая группа специально собирается для повышения внимания к той или иной проблеме, подчеркнула она."Так это было, в частности, с мониторинговой рабочей группой по выборам. Очевидно, что она продолжит свою работу», — цитирует Марголину РАПСИ.