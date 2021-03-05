Фильм Белый Бим Черное ухо вышел на экраны в сентябре 1977-го. В тот год картину посмотрели более 23 миллионов зрителей. Лента режиссера Станислава Ростоцкого была номинирована на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Фильм "Белый Бим Черное ухо" вышел на экраны в сентябре1977-го. В тот год картину посмотрели более 23 миллионов зрителей. Лентарежиссера Станислава Ростоцкого была номинирована на "Оскар" в категории"Лучший фильм на иностранном языке".Повесть Гавриила Троепольского "Белый Бим Черное ухо" с первых строк влюбила в себя режиссера СтаниславаРостоцкого. Кинематографист загорелся идеей сделать экранизацию книги. В роли хозяина Бима лауреат двух Государственных премий СССР собирался сниматьВячеслава Тихонова.Тихонов, услышав предложение Ростоцкого, согласился сбольшой охотой. Артист пытался избавиться от образа Отто Штирлица, которыйпрочно закрепился за ним после выхода картины "Семнадцать мгновений весны".Подготовка к началу съемок длилась около трех лет. ГодСтанислав Иосифович выбивал в кабинетах чиновников импортную пленку, которая нетребовала слишком яркого света на площадке. Кинематографист опасался, чтособака будет чувствовать дискомфорт под мощными осветительными приборами. ТакжеРостоцкому пришлось ждать, когда Тихонов завершит работу в другом проекте.Для съемок фильма "Белый Бим Черное ухо" нашли двух собак – Стиваи Денди – английских сеттеров подходящего окраса. Практически все экранноевремя досталось Стиву, которого на площадке нежно хвали Степкой. Денди появилсятолько в сцене на железнодорожных путях, когда лапу Бима зажимает стрелочнымпереводом.В кадре Степка должен был реагировать на Тихонова как нахозяина. Перед артистом стояла сложная задача – влюбить в себя уже взрослоеживотное. Ситуация осложнялась тем, что пес сильно тосковал по реальномувладельцу, который отдал его в аренду на полтора года и, по слухам, ни разу ненавестил за этот период. Идея подкупить животное лакомствами не сработала, так какна площадке его угощали все. Вячеслав Тихонов избрал другой путь – он началгулять со Степкой перед началом съемочного дня и даже пару раз брал его с собойна охоту. Пес щедро платил артисту за внимание – проявляя любовь при любойвозможности.Режиссер восхищался мохнатым актером Степкой, которому почтивсе удавалось с первого дубля. Члены творческого коллектива фильма шутили, что песперед съемками изучает сценарий. Впрочем, иногда Ростоцкому приходилосьдобиваться нужных эмоций от собаки. Для сцены, в которой героя ВячеславаТихонова увозит "скорая" требовалась неподдельная грусть пса. Для этого Степкуна несколько дней разлучили с артистом. Животное тосковало и под прицелом камервело себя нужным образом.Неподдельные эмоции Степки сделали фильм настолько искренним,что зрители верили всему, что происходит на экране. Так актрису ВалентинуВладимирову, сыгравшую злую соседку главного героя, которая и сгубила Бима,возненавидели все соседи. Женщине тоннами приходили гневные письма. ОднаждыВладимирова пришла к школьникам выступить, а дети отказались с ней разговаривать. Заартисткой прочно закрепился образ "тетки".Интересные факты о фильме "Белый Бим Черное ухо"Лучший фильм 1978 года по опросу журнала "Советский экран".За ленту о верном псе Станислав Ростоцкий и Вячеслав Тихоновполучили Ленинскую премию.Картина завоевала призы на киносмотре в КарловыхВарах.