Организаторы соревнования определили 3 категории, в которых будут определяться призовые места.

13 марта в Селивановском районе пройдут соревнования по зимней рыбалке. Начнутся они в 10 часов 30 минут в Надречном парке Красной Горбатки. С 9 часов желающие участвовать в соревнованиях смогут пройти регистрацию. При себе нужно иметь ледоруб, ящик для зимней рыбалки, удочки. Об это сообщается в паблике "".Организаторы соревнования определили 3 категории, в которых будут определяться призовые места:— Мальчики и девочки от 5 до 14 лет;— Участники от 15 лет и старше;— Семьи (могут участвовать 2 человека: родитель и ребёнок).Кроме этого, будут вручаться призы в номинациях «Самая крупная рыба», «Самый молодой рыбак», «Самый возрастной рыбак», «Самый быстрый».