16 - летнему юноше из Владимирской области врачи сумели пришить отрубленную руку. Несчастный...

16 - летнему юноше из Владимирской области врачи сумели пришить отрубленную руку.Несчастный случай произошел в Коврове во Владимирской области. 16-летний юноша колол дрова и случайно отрубил себе кисть правой руки.Пострадавшего оперативно доставили в Нижний Новгород в Университетскую клинику Приволжского исследовательского университета. В тот же день врачи Института травматологии и ортопедии ПИМУ провели операцию по реплантации конечности.«Сейчас пациент в стабильном состоянии, находится в отделении. Для максимального восстановления функциональной активности, подростку потребуется еще ряд операций, но уже сейчас кровоснабжение конечности восстановлено, сохраняется умеренный отек мягких тканей», - сообщает официальная группа вконтакте Университетской клиники ПИМУ.Фото pxfuel.com