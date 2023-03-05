На начало 2023 года во Владимирской области открыто на 14% меньше эскроу-счетов, чем в прошлом...
На начало 2023 года во Владимирской области открыто на 14% меньше эскроу-счетов, чем в прошлом году.
По данным владимирского отделения Банка России на начало 2023 года в регионе открыто 2675 таких счетов. Если сравнить с прошлым годом, то на начало 2022 года во Владимирской области открыты 3078 эскроу-счетов, сообщает региональное отделение Центробанка.
«Более 8 млрд рублей уже перечислены застройщикам, около 3 тысяч счетов эскроу по завершённым проектам раскрыто: люди получили ключи от квартиры», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.
В рамках механизма проектного финансирования в регионе увеличивается также количество жилых комплексов, строящихся с привлечением банковских кредитов. На начало 2023 года реализуется 63 таких проекта с кредитными договорами на сумму более 16,5 млрд рублей.
В 2022‑м владимирские застройщики получили порядка трех миллиардов рублей с отрытых эскроу-счетов, а общий объем аккумулированных средств превысил отметку в 10,9 миллиарда.
На конец февраля 2023 года во Владимирской области было выдано 77 разрешений на строительство, 54 из которых предусматривают использование эскроу счетов. По данной схеме возводится 394 тысячи квадратных метров жилья.
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