На начало 2023 года во Владимирской области открыто на 14% меньше эскроу-счетов, чем в прошлом...

На начало 2023 года во Владимирской области открыто на 14% меньше эскроу-счетов, чем в прошлом году.По данным владимирского отделения Банка России на начало 2023 года в регионе открыто 2675 таких счетов. Если сравнить с прошлым годом, то на начало 2022 года во Владимирской области открыты 3078 эскроу-счетов, сообщает региональное отделение Центробанка.«Более 8 млрд рублей уже перечислены застройщикам, около 3 тысяч счетов эскроу по завершённым проектам раскрыто: люди получили ключи от квартиры», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.В рамках механизма проектного финансирования в регионе увеличивается также количество жилых комплексов, строящихся с привлечением банковских кредитов. На начало 2023 года реализуется 63 таких проекта с кредитными договорами на сумму более 16,5 млрд рублей.В 2022‑м владимирские застройщики получили порядка трех миллиардов рублей с отрытых эскроу-счетов, а общий объем аккумулированных средств превысил отметку в 10,9 миллиарда.На конец февраля 2023 года во Владимирской области было выдано 77 разрешений на строительство, 54 из которых предусматривают использование эскроу счетов. По данной схеме возводится 394 тысячи квадратных метров жилья.Фото pxfuel.com