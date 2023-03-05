6 марта 2023 года проходит народный праздник Тимофей Весновей. Наши предки ожидали, что с этого дня...

6 марта 2023 года проходит народный праздник Тимофей Весновей. Наши предки ожидали, что с этого дня должны задуть южные ветры. Если так и произошло, то весна придет вовремя.Всю свою жизнь преподобный посвятил религии. С самого детства он читал молитвы и обращался к Господу. За это Бог наградил его великим даром – исцелением. Благодаря этому он вылечит огромное количество людей.Что можно делать в день Тимофея Весновея?1. Обязательно идут в церковь. Тимофею молятся об излечении тяжелых болезней.2. Благоприятной является покупка обуви — будет крепкой, удобной, прослужит долго.3. В этот день принято веселиться и наслаждаться компанией близких людей. Устройте пышное застолье и пригласите в дом побольше гостей.Что нельзя делать в день Тимофея Весновея?1. Нужно избавиться от битой посуды, рваной одежды, а также вещей, которые только захламляют дом, так как испорченные предметы приносят домочадцам несчастья.2. В Тимофеев день не рекомендуется высаживать растения, а также их поливать – не приживутся или же очень быстро пропадут.3. Нельзя ругаться, сквернословить, материться, чертыхаться, сыпать проклятиями — привлечь к себе внимание злых духов, для которых такой человек становится уязвимым.Народные приметы на 6 марта 2023 годаПогода выдалась хорошей, тёплой и солнечной — вся весна такой будет.Сухой день — к стремительному потеплению.На протяжении нескольких последних дней дует только западный ветер — погода будет сырой, дождливой.Стаи ворон беспокойно вьются в небе, то сядут, то вновь стаями поднимутся в небо — к перемене погоды.Гроза и северный ветер — к поздней весне.Фото pxfuel.com