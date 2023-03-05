С 1 марта запрещено привлекать к пассажирским перевозкам лиц, имеющих судимость по некоторым статьям

С 1 марта запрещено привлекать к пассажирским перевозкам лиц, имеющих судимость по некоторым статьям, - сообщают «Известия». Поправки к Трудовому кодексу подписал президент РФ.Согласно новым правилам, нельзя будет нанимать для управления такси сотрудника с судимостью по статьям, связанным с убийством, тяжким причинением вреда здоровью, грабежом, разбоем и преступлениями против половой неприкосновенности. Также запрет будет распространяться на лиц, судимых или преследуемых по аналогичным статьям законодательства других стран Евразийского экономического союза.Сотрудники, имеющие тяжкие или особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, также не смогут работать на общественном транспорте.При приеме на работу соискатель должен представить справку об отсутствии судимости или преследования по указанным составам. Кроме того, действующие сотрудники также должны получить справку до 1 сентября 2023 года. В противном случае им грозит увольнение.Напомним, с 1 марта для водителей и пешеходов вступили в правила дорожного движения.