Во Владимирской области выбрали лучшую управляющую компанию в сфере ЖКХ. Конкурсная комиссия под...

Во Владимирской области выбрали лучшую управляющую компанию в сфере ЖКХ.Конкурсная комиссия под руководством министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елены Семёновой рассмотрела заявки от 11 конкурсантов.По итогам регионального конкурса на лучшую организацию в сфере ЖКХ, в номинации «Лучшая управляющая организация — 2022» члены комиссии отдали предпочтение ООО «Эксперт» (г. Петушки).Также были названы лучшие ресурсоснабжающие компании по итогам 2021 года. Это — МУП «АлександровВодоканал», «Городская электросеть» (Муром).Фото Правительства Владимирской области