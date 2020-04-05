Глобальная пандемия коронавируса без выходных и праздничных дней продолжает терзать и без того измученный мир. Последние новости на 5 апреля 2020 года показывают, что человечеству предстоит еще долгая борьба.

Глобальная пандемия коронавируса без выходных и праздничных дней продолжает терзать и без того измученный мир. Последние новости на 5 апреля 2020 года показывают, что человечеству предстоит еще долгая борьба.Последние новости пестрят как обнадеживающими сообщениями о возможном скором появлении лекарства от коронавируса или вакцины, так и тревожными данными о все более тревожной ситуации в крупнейших странах мира. К 5 апреля 2020 года только Китай отчитался об успехах в борьбе с эпидемией, однако и ему многие эксперты не спешат безоговорочно доверять.Коронавирус в МосквеКарантин в Москве продолжает действовать. Строгость норм, как успели высказаться многие эксперты, поможет быстрее справиться с эпидемией коронавируса. Официальная статистика показывает, что на 5 апреля 2020 года в городе:Заболели – 3357,Умерли – 27,Выздоровели – 194.Коронавирус в РоссииВо всей стране ситуации сильно зависит от региона. При этом местные власти имеют право самостоятельно определять уровень строгости санитарно-эпидемиологических правил. Ситуация, как гласят последние новости, выглядит следующим образом:Заболели – 4732,Умерли – 43,Выздоровели – 347.Коронавирус в миреЗаболели – 1139617,Умерли – 61150,Выздоровели – 236157.Статистика коронавируса на сегодняПоследние новости о коронавирусе вновь не принесли людям ничего всерьез обнадеживающего. Статистика на 5 апреля 2020 года также бьет по самообладанию оптимистов.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква335727194Россия473243347Италия1198271468119758Весь мир113961761150236157Коронавирус || | | |