Глобальная пандемия коронавируса без выходных и праздничных дней продолжает терзать и без того измученный мир. Последние новости на 5 апреля 2020 года показывают, что человечеству предстоит еще долгая борьба.
Глобальная пандемия коронавируса без выходных и праздничных дней продолжает терзать и без того измученный мир. Последние новости на 5 апреля 2020 года показывают, что человечеству предстоит еще долгая борьба.
Последние новости пестрят как обнадеживающими сообщениями о возможном скором появлении лекарства от коронавируса или вакцины, так и тревожными данными о все более тревожной ситуации в крупнейших странах мира. К 5 апреля 2020 года только Китай отчитался об успехах в борьбе с эпидемией, однако и ему многие эксперты не спешат безоговорочно доверять.
Коронавирус в Москве
Карантин в Москве продолжает действовать. Строгость норм, как успели высказаться многие эксперты, поможет быстрее справиться с эпидемией коронавируса. Официальная статистика показывает, что на 5 апреля 2020 года в городе:
Заболели – 3357,
Умерли – 27,
Выздоровели – 194.
Коронавирус в России
Во всей стране ситуации сильно зависит от региона. При этом местные власти имеют право самостоятельно определять уровень строгости санитарно-эпидемиологических правил. Ситуация, как гласят последние новости, выглядит следующим образом:
Заболели – 4732,
Умерли – 43,
Выздоровели – 347.
Коронавирус в мире
Заболели – 1139617,
Умерли – 61150,
Выздоровели – 236157.
Статистика коронавируса на сегодня
Последние новости о коронавирусе вновь не принесли людям ничего всерьез обнадеживающего. Статистика на 5 апреля 2020 года также бьет по самообладанию оптимистов.
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
3357
27
194
Россия
4732
43
347
Италия
119827
14681
19758
Весь мир
1139617
61150
236157
Коронавирус |
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