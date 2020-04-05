Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило миллион человек. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, в каких местах опасность подхватить COVID-19 выше всего.

Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило миллион человек. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, в каких местах опасность подхватить COVID-19 выше всего.Одно из самых опасных мест – продуктовые магазины в крупных торговых центрах, отметил эксперт. Он призвал россиян максимально снизить количество походов в супермаркеты. Это поможет минимизировать риск заражения коронавирусом, пояснил Зайцев.Опасными могут быть и аптеки, поскольку туда приходят как здоровые, так и больные люди, рассказал врач. Он пояснил, что в аптеках разрешено трогать коробку с лекарством, читать аннотацию – из-за этого риск заразиться возрастает.Быть начеку эксперт посоветовал и на автомобильных заправках. нфекцию можно получить от шланга, которыми пользуются водители, отмечает телеканал "Звезда".Напомним, что на 4 апреля коронавирусом заразились более миллиона и 140 тысяч человек. Из них 236 тысяч выздоровели, а более 61 тысячи пациентов не выдержали борьбы с COVID-19.заразились 4771 человек. Из них в Москве 3357. В столице введен режим всеобщей изоляции, многие жители столицы работают удаленно.По мнению российского вирусолога Виталия Зверева, коронавирусом может переболеть около 70% населения планеты. Он считает, что человечеству придется жить с COVID-19 в течение многих лет.Между тем ученые заметили любопытную закономерность. В странах, где в свое время проводилась обязательная вакцинация от туберкулеза, число заражений коронавирусом гораздо меньше.