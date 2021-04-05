Опубликован список улиц, на которых проведены ремонтные работы

59 работников и 35 единиц техники вышли на уборку владимирских улиц от мусора в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба администрации областного центра.Сотрудники Центра управления городскими дорогами убирают мусор на газонах, остановках общественного транспорта, проезжей части дорог.Работы по ремонту дорожного полотна городских улиц продолжаются. В выходные они были проведены на участках улиц Песочной, Большой Московской, на дороге Мостострой-Владимир, а также на улицах Дворянской, Токарева и Студенческой.Напомним, что по вопросам уборки города можно обратиться по телефонам.