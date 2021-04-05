Эксперты в восьми регионах не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на ход муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации Независимый общественный мониторинг.

Эксперты в восьми регионах не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на ход муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Независимый общественный мониторинг".Муниципальные выборы состоялись в Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской, Тюменской областях, в Башкирии, Якутии и Забайкальском крае. Существенных нарушений не выявлено, члены комиссий оперативно устраняли немногочисленные недочеты, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу ассоциации "НОМ".На выборах была высокая конкуренция, за мандаты боролись кандидаты от партий и самовыдвиженцы, отметил член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, глава ассоциации "НОМ" Александр Брод. Ход голосования контролировали региональные эксперты, добавил он.По мнению Брода, общественники и эксперты в Кировской области уделили недостаточно внимания выборам. Он выразил надежду, что недочеты будут исправлены к федеральной кампании.Эксперты ассоциации и независимые наблюдатели перепроверяли информационные вбросы, доводили до общественности объективные данные. «Необходимо отметить и то, что представители некоторых кандидатов, заезжие дискредитаторы на зарплатах и некоторые СМИ нередко выдавали непроверенные сведения, создавая неоправданно негативный фон избирательной кампании», – констатировал Брод.В Башкирии выборы прошли спокойно, нарушений не зафиксировано, сообщил вице-президент Гильдии российских адвокатов, глава президиума республиканской Гильдии российских адвокатов Валерий Аббасов.«На всех участках присутствуют общественные наблюдатели. Они сообщают: претензий к работе комиссий нет – очень четко выстроена организационная работа на участке, а также соблюдаются санитарные нормы», – отметил он.Серьезных нарушений не выявлено и в Московской области, где состоялись выборы в совет депутатов Пушкинского городского округа. По словам эксперта "НОМ" Олега Иванникова, наблюдателей было много – как от Общественной палаты, так и кандидатов."Вместе с тем на участках присутствуют и журналисты. То, что сотрудничающие с «Голосом» наблюдатели пытаются выдать за нарушения, являются лишь техническими погрешностями, которые исправляются на месте», – сказал он.