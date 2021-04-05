Одного из руководителей федерального бюджетного учреждения “Александровский” будут судить за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Предприятие специализируется на

Одного из руководителей федерального бюджетного учреждения “Александровский” будут судить за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Предприятие специализируется на изготовлении оборудования из нержавеющей стали. Как указано на сайте компании, продукция выпускается для Министерства обороны РФ. По версии следствия, обвиняемый дал указания подчиненным сотрудникам изготовить некие изделия, при этом с заказчиком никаких договоров заключено не было.