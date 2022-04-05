Любители верховой езды не будут мешать другим отдыхающим в парке.

Любители верховой езды не будут мешать другим отдыхающим в парке.В парке "Битцевский лес" появится маршрут для конных прогулок. Он будет связан с конноспортивным комплексом "Битца", который существует в Чертаново уже 40 лет. Чтобы любители верховой езды не мешали другим отдыхающим, маршрут пойдет отдельно от пеших тропок.В конном клубе "Битца", который прилегает прямо к парку, готовят специалистов в сфере разных видов конного спорта. Раньше верховая езда для желающих осуществлялась вдоль общих тропинок Битцевского парка, однако теперь встал вопрос удобства. Поэтому и решено было сделать новый маршрут. Дорога будет замкнутой, так что любители верховой езды смогут вернуться по тропинке к месту отправки.Сейчас в парке есть тропы с открытым грунтом, и весной их размывает, превращая в грязную жижу. Отмечается, что при создании новых маршрутов все деревья в Битцевском парке будут сохранены.Протяженность маршрута составит более двух километров. В качестве финишного покрытия будут использовать песок. Это позволит лошадям не выбивать копытами корни деревьев из верхнего слоя земли. Освещения по маршруту не предусмотрено, чтобы не портить первозданные условия для флоры и фауны парка.