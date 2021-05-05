В преддверии Светлого Христова Воскресения - Пасхи, мы, совместно с Владимирской Епархией, провели викторину для читателей. Многие откликнулись и позвонили в редакцию, отвечая на вопросы ..

В преддверии Светлого Христова Воскресения - Пасхи, мы, совместно с Владимирской Епархией, провели викторину для читателей.Многие откликнулись и позвонили в редакцию, отвечая на вопросы викторины.Как правильно?Итак, правильные ответы.1. Знаете ли вы синоним к слову Пасха?- От еврейского слова «пейсах» - «прошёл мимо»2. Пасхальный агнец (барашек): чей это прообраз?- Иисуса Христа, принесшего себя в жертву накануне еврейской пасхи)3. Назовите имя человека, который помог Иисусу Христу нести Крест на Голгофу.- Симон Киринеянин4. Голгофа - место распятия Христа, холм, расположенный к северо-востоку от Иерусалима за городской стеной в районе пригородных садов и могил. А чем ещё, по одному из христианских преданий, знаменит этот холм? Почему в подножии креста изображают череп?- Христианское предание утверждает, что в Голгофском холме был погребён Адам, кровь Христа стекала на череп Адама и в его лице омывала все человечество от скверны греха, отсюда изображение черепа в подножии креста.5. Что такое артос? Что он символизирует?- Артос (от греч. ἄρτος - хлеб) - большая просфора с изображением Воскресения Господня или Креста, освящаемая в день Пасхи, которая хранится в храме на аналое всю Светлую седмицу. Затем её делят и раздают верующим в Светлую субботу.6. Что в христианской традиции обозначает пасхальное яйцо и какие традиции с ним связаны?- Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень: яйцо, хотя снаружи выглядит мёртвым, внутри содержит новую жизнь, которая выйдет из него, и поэтому яйцо служит «символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его». Пасхальные яйца в России катали по земле, чтобы она была плодородной, его клали в правую руку умершим на Пасху людям, крашеные яйца берегли в течение года, чтобы использовать как защиту дома от пожара и посевов от паразитов.Поздравляем победителейПервые 5 читателей, которые дозвонились в редакцию и правильно ответили на все вопросы викторины, получили памятные подарки и призы от Владимирской Епархии, АиФ и наших партнёров, участников акции.Вот имена победителей:1. Ольга Виноградова, Муром2. Татьяна Коробенина, Владимир3. Нина Назарова, Владимир4. Надежда Караваева, Юрьевец5. Надежда Тишина, Боголюбово.Здоровья, добра и мираОльга Станиславовна Виноградова из Мурома приехать не смогла, поэтому в редакцию пришла её родственница Ирина Шурыгина. Она рассказала:- Моя тётя, Ольга Станиславовна, давно читает АиФ, сначала выписывала, а теперь еженедельно покупает в киоске. Она очень любит разгадывать кроссворды, интеллектуальные конкурсы - её «конёк». Поэтому я не удивилась, узнав, что она участвовала в викторине и победила. Мы поздравляем организаторов конкурса и всех читателей АиФ с праздниками и желаем добра, здоровья, мира и успехов. Большое вам спасибо!Татьяна Ивановна, Нина Ивановна и Надежда Николаевна - тоже постоянные читатели газеты. Как они рассказали, практически не пропускают ни одного выпуска. С удовольствием поучаствовали в викторине, а вот то, что стали победителями ( по единодушному признанию) их удивило и обрадовало.Надежда Александровна приехать в редакцию тоже не смогла, но призы и поздравления ей передали сотрудники редакции.Поздравляем победителей!БлагодарностьРедакция «АиФ -Владимир», искренне, от всей души, благодарит участников акции, наших партнёров, за помощь в проведении конкурса:Владимирскую Епархию