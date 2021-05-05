Предварительная запись не требуется.

6 мая в гипермаркете «Глобус» во Владимире откроется стационарный прививочный пункт, где любой желающий совершеннолетний житель Владимирской области при отсутствии противопоказаний сможет привиться от новой коронавирусной инфекции. Иммунизация выполняется отечественной вакциной «Спутник V». Предварительная запись не требуется.Вход в прививочный пункт расположен в правом крыле гипермаркета. Вакцинация будет проходить ежедневно, кроме воскресенья, с 09:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнить у медицинского работника прививочного пункта.Вакцинация от коронавируса в «Глобусе» организована для повышения доступности иммунизации. В перспективе такие пункты откроются и в других общественных местах.Напомним, что к вакцинации также подключены . Так, прививку от COVID-19 можно было сделать у торговых центров «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире, «Ковров молл» в Коврове и «Зефир в мармеладе» в Муроме.По состоянию на 5 мая, от новой коронавирусной инфекции уже привились более 86 тысяч жителей Владимирской области, из них свыше 64 тысяч человек получили второй компонент вакцины.