Режиссер Борис Грачевский выразил сожаление в связи со смертью актера Михаила Кокшенова. Звезда кино скончалась 5 июня 2020 года.

Режиссер Борис Грачевский выразил сожаление в связи сосмертью актера Михаила Кокшенова. Звезда кино скончалась 5 июня 2020 года.По словам Грачевского, Кокшенов всегда с удовольствием работалв "Ералаше". Чтобы не происходило, актер соглашался сотрудничать.В "Ералаше", как отметил режиссер, Михаил Кокшенов занялместо Савелия Крамарова, скончавшегося 6 июня 1995 года. Михаил исполнил многоярких ролей. Он был синонимом успеха.Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" подчеркнул,что МихаилКокшенов был любим зрителями, детьми. "И все смеялись всегда судовольствием", – добавил режиссер.Огромную популярность Михаилу Кокшенову, по мнению Бориса Грачевского, подарил Леонид Гайдай. В 80-х кинематографист снял актера в картине "Спортлото-82".Роль в ленте сделала артиста популярным. В те годы Борис и Михаил тесно сотрудничали. Худрук "Ералаша"видел, как сильно народ любит актера.5 Июн 2020 в 3:37 PDTСо временем Кокшенов ушел в тень. О нем уже не говорили такмного, тем не менее, он продолжал блистать в кадре. Грачевский признался, что впоследние годы с актером не общался. Знал, что тот сильно болел после перенесенного инсульта.