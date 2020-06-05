Поклонники и журналисты следят за каждым шагом Юлии Барановской. После слов о свадьбе они уверены: у знаменитой телеведущей появился ухажер.

Поклонники и журналисты следят за каждым шагом Юлии Барановской. После слов о свадьбе они уверены: у знаменитой телеведущей появился ухажер.В минувшую среду, 3 июня, Юлия Барановская отпраздновала день рождения. На своей странице в "Инстаграм" телеведущая разместила фотографию подарка. В кадре она держит в руках огромный букет розовых и сиреневых цветов. "Я и клумба", – подписала снимок звезда.Поклонники оценили роскошный презент. "Букет нереальной красоты", "Шикарные цветы", "Приятный цвет", – выразили мнение пользователи. Один из подписчиков предположил, что такой букет мог подарить только влюбленный человек. "Это кто-то вас очень любит", – отметил он.Ранее пользователи спросили телеведущую, . Знаменитость не смогла ответить на вопрос и попросила помощи у своего коллеги. "Как только Дима мне ответит, сразу сообщу", – сделала интригующее заявление .5 Июн 2020 в 5:08 PDTНапомним, в прошлом телеведущая состояла в длительных отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Они прожили вместе около девяти лет. У пары есть трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Известно, что спортсмен практически не общается с наследниками.