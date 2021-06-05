3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума между ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», входящим в ВТБ Инфраструктурный Холдинг, и Правительством ..

3 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума между ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», входящим в ВТБ Инфраструктурный Холдинг, и Правительством Санкт-Петербурга подписано соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта Пулково. Подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Соглашение предусматривает возможность продления срока концессии. В рамках инвестиционного проекта предполагается расширение терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, его восстановления после существенного сокращения из-за эпидемиологической обстановки в мире, а также строительство сопутствующей инфраструктуры. На строительство аэропортовой инфраструктуры планируется привлечь средства в объеме более 40 млрд рублей. Также стороны договорились проработать вопрос обеспечения транспортной доступности аэропорта.Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: «Группа ВТБ является давним партнером Правительства Санкт-Петербурга и реализует масштабные инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного партнерства в регионе уже много лет. Проект реконструкции аэропорта Пулково, начатый в 2010 году, - первый в России ГЧП-проектом в аэропортовой отрасли и один из первых в транспортной отрасли страны в целом. Продолжение развития проекта – важный шаг для группы ВТБ как универсального финансового партнера, развивающего социально-экономический и туристический потенциал страны. Наш опыт и профессиональная экспертиза нацелены на создание новых возможностей для развития городов и целых регионов».