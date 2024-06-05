С 20 июня по 27 октября в ГЭС-2﻿ пройдет выставочный проект Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2﻿. Экспозиция посвящена искусству ХХ века, пространству творчества и истории взаимоотношений произведения и зрителя. Приглашенными кураторами выставки выступили искусствовед Зельфира Трегулова﻿ и критик Франческо Бонами. Заха Хадид. Тектоник Малевича (фрагмент). 2015. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Фотография: Андрей Теребенин

В экспозиции будут представлены произведения знаменитых авангардистов: Эрика Булатова﻿, Ильи и Эмилии Кабаковых﻿, Василия Кандинского﻿, Александра Родченко﻿, Энди Уорхола и других знаменитых художников. В частности, гости музея увидят работы Свеча Герхарда Рихтера, Портрет Амбруаза Воллара Пабло Пикассо﻿, авторское повторение Черного квадрата﻿ Казимира Малевича﻿ и Эскиз к портрету Фрэнсиса Бэкона.В диалог с работами мастеров прошлого века вступят произведения, созданные в конце XIX﻿ и начале XXI века, а также само здание Дома культуры. Пространство ГЭС-2, реконструированное по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно, становится одновременно и первым произведением, которое видит зритель, и фоном всего проекта.Выставка Квадрат и пространство рассказывает о главных художественных инновациях XX века﻿ и огромной роли отечественного искусства в этом процессе. Точкой отсчета становится прорывной Черный квадрат Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции﻿. От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры ГЭС-2 и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель, — рассказала куратор проекта Зельфира Трегулова.Проект исследует историю взаимоотношений произведения и зрителя за последние полтора века, в ходе которых работы художников из центра внимания постепенно сместились на периферию, став своего рода рамкой для селфи. Еще Казимир Малевич предсказывал подобные изменения в искусстве и зрительском восприятии в начале XX века, а столетие спустя архитектор Ренцо Пьяно задумал проект превращения электростанции в Дом культуры ГЭС-2 таким образом, чтобы подчеркнуть этот антропологический сдвиг.Также зрители смогут проследить, как пространство творчества постепенно разрастается от небольшого квадрата холста до масштабов здания Дома культуры и как одна картина, предвещающая конец живописи﻿, более сотни лет служит стимулом для новых открытий.Эта выставка рассказывает о том, как развитие искусства и музея шло параллельными путями. Музеи чем дальше, тем больше сосредотачивались на архитектуре﻿: из хранилищ искусства они превращались в фон, в культурный контекст в самом широком понимании, и Дом культуры ГЭС-2 служит наглядным примером такой трансформации. Малевич, чей Черный квадрат представляет собой размышление о природе искусства вообще и живописи в частности, предвосхитил роль архитектуры в восприятии, осмыслении, бытовании искусства, — отметил куратор проекта Франческо Бонами.В рамках выставки пройдет масштабная публичная программа. Она стартует 27 июня с дискуссии кураторов Зельфиры Трегуловой и Франческо Бонами при участи модератора, искусствоведа Сергея Фофанова. В июле и августе будет работать ридинг-группа, посвященная причинам и механикам художественных трансформаций в современном искусстве﻿, а осенью начнется поэтическая лаборатория авангардного﻿ письма. Участники попробуют не только пошатнуть строй языка, но и расширить собственные представления о том, как может выглядеть и звучать поэзия﻿.На протяжении всех месяцев работы выставки будут проходить медиаторские и школьные туры, а также события, ориентированные на глухих, незрячих и нейроотличных посетителей. А для семейной аудитории готовится детский путеводитель и разрабатывается серия воркшопов с художником Алексеем Лукой.Также к выставке будут изданы каталог и сборник текстов о природе творчества, написанных художниками и теоретиками — авангардистами﻿ ХХ века и нашими современниками, а также кураторами проекта Зельфирой Трегуловой и Франческо Бонами.