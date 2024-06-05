Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели тематический праздник для учащихся СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике г. Владимира в День защиты детей.

Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели тематический праздник для учащихся СДЮСШОР № 5 по художественной гимнастике г. Владимира в День защиты детей.Мероприятие организовано в рамках традиционного Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и ежегодного фестиваля художественной гимнастики «МАЙЯ».Порядка 80 спортсменок от 7 до 10 лет подготовили свои номера и продемонстрировали их на суд жюри. Энергетики стали желанными гостями фестиваля и приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей, отметив всех участниц памятными подарками.Дмитрий Юдин, директор «СШОР» №5 отметил: «Наши друзья, коллеги из компании «Т Плюс» устроили для наших детей настоящий праздник, который им надолго запомнится познавательными уроками. Подарили детям подарки и хорошее настроение. Совместно с администрацией города оказали большое содействие в проведении фестиваля».После награждения специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» устроили для юных спортсменок веселый и полезный праздник. В игровой форме с анимацией детям рассказали о правилах поведения на улице и в быту. Как пользоваться электроприборами, вести себя вблизи опасных энергообъектов и беречь экологию. Праздничного настроения добавили шоу мыльных пузырей, музыка, танцы.Энергетики на регулярной основе проводят уроки Детской энергобезопасности и экологической грамотности, выезжают в школы и летние лагеря, организуют анимационные, тематические площадки для детей на городских праздниках.Реклама.