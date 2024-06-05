В ковровском сквере Культура у ДК Родина в тестовом режиме запустили пешеходный фонтан с...

В ковровском сквере "Культура" у ДК "Родина" в тестовом режиме запустили пешеходный фонтан с подсветкойЕго включили в День защиты детей, чтобы порадовать горожан, а заодно, чтобы посмотреть, как он работает. На этой неделе специалисты проведут техническую приемку.Фонтан представляет собой две прямоугольные арки, вода с них падает отвесно вниз, образуя "занавес", сквозь который можно ходить. Он меняет режим работы в зависимости от погоды.Фонтан настроен в рамках благоустройства сквера по проекту "Жилье и городская среда".