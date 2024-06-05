Во Владимирской области энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности По прогнозам...

Во Владимирской области энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовностиПо прогнозам синоптиков, в течение недели на территории Владимирской области ожидаются гроза с дождём, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами до 17 м/с. Энергетики осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона."К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 100 бригад «Владимирэнерго»: 495 энергетиков и 180 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 7,2 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона", - рассказали в пресс-службе "Владимирэнерго".В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. Строго запрещается размещать под проводами линий электропередачи транспортные средства, строительные, лесо- и пиломатериалы и любые другие предметы.При обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или МЧС.Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).Также узнать о планируемых сроках восстановления электроснабжения можно в мобильном приложении «Есть свет!».Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений