Москвичи привезли тысячи фальшивых долларов и евро на продажу во Владимир. Прокурором города...

Москвичи привезли тысячи фальшивых долларов и евро на продажу во Владимир.Прокурором города утверждено обвинительное заключение в отношении двух москвичей по статье "Хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт заведомо поддельной иностранной валюты.Установлено, что в 2023 году один из обвиняемых приобрел заведомо поддельные евро и доллары и предложил своему знакомому совместно их сбыть. А в мае приехали во. Владимир, где продали местному жителю фальшивки по 50 евро на сумму 2500 евро. И через несколько дней вновь обратились к тому же покупателю. Который обратился в полицию и действовал уже в рамках «оперативного эксперимента», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Мошенники были задержаны, у них изъяли стодолларовые подделки на сумму 23 тыс долларов.Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд, виновным грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Фото: https://www.pxfuel.com