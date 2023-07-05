В прошлом году для нужд медучреждения закупили 140 единиц оборудования.

Александр Авдеев посетил региональный сосудистый центр (РСЦ) Александровской районной больницы. В прошлом году для нужд медучреждения закупили 140 единиц оборудования. На эти цели потрачено 223 млн рублей.За первые месяцы работы врачи уже выполнили 27 эндоваскулярных операций.«В РСЦ работает 9 отделений: неотложные кардиология и неврология, нейро-, рентген- и сосудистая хирургия, кабинеты КТ и МРТ, отделения функциональной диагностики, УЗИ и экспресс-лаборатории», - пишет губернатор.Глава региона и главврач также пообщались с 17 молодыми медиками, с которыми обсудили условия жизни и работы в районе.«Большинство – местные жители, по одному специалисту – из Киржача, Мурома, Подмосковья и Калуги. Первый вопрос – жилищный. Сегодня мы вручи ключи от служебной квартиры муромлянину – руководителю отделения эндоваскулярных методов диагностики и лечения Сергею Круку», - резюмировал Александр Александрович.