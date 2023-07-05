Об этом сообщается в официальном сообществе администрации округа Муром в соцсетях. Большого вечернего концерта с участием столичных звёзд на набережной Оки не будет, цитата «по понятным

Об этом сообщается в официальном сообществе администрации округа Муром в соцсетях. Большого вечернего концерта с участием столичных звёзд на набережной Оки не будет, цитата «по понятным причинам», которые оргкомитет, видимо, предпочёл не называть. Дневная часть торжеств, за которую отвечали местные власти, по словам организаторов, будет насыщенной. В том числе в программе с десяти утра до