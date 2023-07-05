С 10 июля будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского в районе дома № 2 на улице Юбилейной. Это связано со строительством Рпенского проезда. Напомним,

С 10 июля будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского в районе дома № 2 на улице Юбилейной. Это связано со строительством Рпенского проезда. Напомним, недавно новую дорогу соединили с районом Доброе. Движение транспорта будет восстановлено 15 августа. В мэрии добавили, что скоро появится информация об изменениях в работе общественного транспорта на