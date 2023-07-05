Как сообщили в правительстве области, рейсы будут пассажирскими и круизными. Суда называются «Валдаи». Регулярные рейсы начнутся с 10 июля. Ходить суда будут два раза в неделю. Время в пути

Как сообщили в правительстве области, рейсы будут пассажирскими и круизными. Суда называются «Валдаи». Регулярные рейсы начнутся с 10 июля. Ходить суда будут два раза в неделю. Время в пути около 4 часов. Одно судно вмещает 45 пассажиров. Однодневные круизы из Нижнего Новгорода будут отправляться каждую среду. Они уже стартовали, включают развлекательную и экскурсионную программы. Прокомментируйте