Шорты для мужчин стали практически обязательным
элементом летнего гардероба. Лучшего решения в жаркие дни и не найти. Как
правильно выбрать мужские шорты рассказывает Александр Кузиков, главный стилист
и креативный директор интернет-магазина Shopping Live.
Шорты для мужчин стали практически обязательным
элементом летнего гардероба. Лучшего решения в жаркие дни и не найти. Как
правильно выбрать мужские шорты рассказывает Александр Кузиков, главный стилист
и креативный директор интернет-магазина Shopping Live.
Обзор фасонов мужских шорт, модных в 2023
Костюмные шорты станут отличным выбором для деловых
мероприятий или формальных встреч в жаркую погоду. Они прекрасно сочетаются с
рубашками и легкими пиджаками.
Чиносы подходят для различных повседневных образов и могут
быть носимыми как с рубашками, так и с поло или футболками. Бермуды — более
длинный и широкий вариант, который подходит для городского стиля и сочетается
почти с любым верхом. Не менее актуальны в этом сезоне джинсовые шорты, ставшие
почти классикой в мире мужской летней моды, а также шорты с карманами,
напоминающие укороченную версию брюк карго.
Как выбрать мужские шорты на лето
Главное, что нужно сделать при выборе шорт – определить, для
каких целей они вам нужны. Если вам нужны для повседневного использования,
выбирайте более универсальные фасоны. Если вам нужны для отдыха на пляже или
спортивных мероприятий, можно выбрать более короткие и свободные варианты. При
выборе фасона нужно учитывать и особенности фигуры. Шорты подчеркивают икры
ног, поэтому если они тонкие, то стоит отдать предпочтение более длинным
моделям, но не переборщить с объемом. Ширина шорт также влияет на общий вид:
зауженные модели создают элегантный силуэт, а со свободными штанинами – более
расслабленный, но при этом могут подчеркивать широкие бедра. Важно выбирать
шорты из легких и дышащих материалов, которые обеспечат комфорт и удобство даже
в самые жаркие дни.
Чего стоит избегать при выборе мужских летних шорт
Избегайте чрезмерного декора на шортах. Лучше выбрать модели
с минимальными деталями, чтобы сохранить элегантность и универсальность. И хотя
яркие принты и цвета могут выглядеть интересно, предпочтение стоит отдать
моделям в более сдержанных и универсальных оттенках. Это позволит вам легче
комбинировать их с другой одеждой.
Из какого материала лучше выбрать шорты на лето
Шорты из хлопковой ткани являются классикой летней одежды.
Хлопок обладает хорошей воздухопроницаемостью и обеспечивает комфорт в жару.
Еще один отличный вариант для летнего сезона – льняные шорты, которые тоже
позволяют коже дышать и придают образу элегантности. Модели из денима – всегда
актуальное и стильное решение для повседневной носки. Выбирайте джинсу с
добавлением эластана для большего комфорта и подвижности. Для более официальных
и сдержанных аутфитов можно выбрать легкую, но плотную костюмную ткань.
Какого цвета носить шорты мужчинам летом 2023
Черный, белый и серый — нейтральные оттенки, которые
безупречно сочетаются с любым стилем и цветовой гаммой гардероба. При этом с
белыми шортами стоит быть осторожными: они хорошо подчеркивают загар, но не
очень практичны в использовании и быстро загрязняются. Разнообразить свои
образы можно вариантами в других однотонных сдержанных цветах: бежевом, коричневом,
синем, бордовом или хаки.
Как правильно выбрать размер мужских шорт
Слишком обтягивающие шорты могут выглядеть провокационно и
ограничивать движения, а слишком свободные шорты – создавать неряшливый вид.
Оптимальным вариантом будет посадка по фигуре, но чтобы между тканью и кожей
оставалось несколько сантиметров свободного пространства. Для повседневной
носки длина шорт должна составлять примерно 5 сантиметров до колена. В случаях
с пляжными и спортивными моделями допускаются более короткие варианты.
С чем сочетать шорты мужчинам летом 2023
Почти все виды шорт можно комбинировать с поло, футболками
разных фасонов или рубашкой в клетку. Если вы выбрали шорты с принтом, то верх
лучше оставить однотонным. Для более элегантного стиля можно сочетать костюмные
шорты и однотонную рубашку с коротким рукавом, накинув сверху легкий льняной
пиджак. Тренд на многослойность отлично сочетается с шортами: в прохладные дни
к ним можно надевать футболки, сверху добавлять рубашки и дополнять образы
стильным блейзером. Кроссовки, белые или черные кеды, а также кожаные лоферы в
случае с деловым стилем отлично дополнят образ и придадут ему завершенность.