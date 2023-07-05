Шорты для мужчин стали практически обязательным элементом летнего гардероба. Лучшего решения в жаркие дни и не найти. Как правильно выбрать мужские шорты рассказывает Александр Кузиков, главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live.

Шорты для мужчин стали практически обязательнымэлементом летнего гардероба. Лучшего решения в жаркие дни и не найти. Какправильно выбрать мужские шорты рассказывает Александр Кузиков, главный стилисти креативный директор интернет-магазина Shopping Live.Обзор фасонов мужских шорт, модных в 2023Костюмные шорты станут отличным выбором для деловыхмероприятий или формальных встреч в жаркую погоду. Они прекрасно сочетаются срубашками и легкими пиджаками.Чиносы подходят для различных повседневных образов и могутбыть носимыми как с рубашками, так и с поло или футболками. Бермуды — болеедлинный и широкий вариант, который подходит для городского стиля и сочетаетсяпочти с любым верхом. Не менее актуальны в этом сезоне джинсовые шорты, ставшиепочти классикой в мире мужской летней моды, а также шорты с карманами,напоминающие укороченную версию брюк карго.Как выбрать мужские шорты на летоГлавное, что нужно сделать при выборе шорт – определить, длякаких целей они вам нужны. Если вам нужны для повседневного использования,выбирайте более универсальные фасоны. Если вам нужны для отдыха на пляже илиспортивных мероприятий, можно выбрать более короткие и свободные варианты. Привыборе фасона нужно учитывать и особенности фигуры. Шорты подчеркивают икрыног, поэтому если они тонкие, то стоит отдать предпочтение более длинныммоделям, но не переборщить с объемом. Ширина шорт также влияет на общий вид:зауженные модели создают элегантный силуэт, а со свободными штанинами – болеерасслабленный, но при этом могут подчеркивать широкие бедра. Важно выбиратьшорты из легких и дышащих материалов, которые обеспечат комфорт и удобство дажев самые жаркие дни.Чего стоит избегать при выборе мужских летних шортИзбегайте чрезмерного декора на шортах. Лучше выбрать моделис минимальными деталями, чтобы сохранить элегантность и универсальность. И хотяяркие принты и цвета могут выглядеть интересно, предпочтение стоит отдатьмоделям в более сдержанных и универсальных оттенках. Это позволит вам легчекомбинировать их с другой одеждой.Из какого материала лучше выбрать шорты на летоШорты из хлопковой ткани являются классикой летней одежды.Хлопок обладает хорошей воздухопроницаемостью и обеспечивает комфорт в жару.Еще один отличный вариант для летнего сезона – льняные шорты, которые тожепозволяют коже дышать и придают образу элегантности. Модели из денима – всегдаактуальное и стильное решение для повседневной носки. Выбирайте джинсу сдобавлением эластана для большего комфорта и подвижности. Для более официальныхи сдержанных аутфитов можно выбрать легкую, но плотную костюмную ткань.Какого цвета носить шорты мужчинам летом 2023Черный, белый и серый — нейтральные оттенки, которыебезупречно сочетаются с любым стилем и цветовой гаммой гардероба. При этом сбелыми шортами стоит быть осторожными: они хорошо подчеркивают загар, но неочень практичны в использовании и быстро загрязняются. Разнообразить своиобразы можно вариантами в других однотонных сдержанных цветах: бежевом, коричневом,синем, бордовом или хаки.Как правильно выбрать размер мужских шортСлишком обтягивающие шорты могут выглядеть провокационно иограничивать движения, а слишком свободные шорты – создавать неряшливый вид.Оптимальным вариантом будет посадка по фигуре, но чтобы между тканью и кожейоставалось несколько сантиметров свободного пространства. Для повседневнойноски длина шорт должна составлять примерно 5 сантиметров до колена. В случаяхс пляжными и спортивными моделями допускаются более короткие варианты.С чем сочетать шорты мужчинам летом 2023Почти все виды шорт можно комбинировать с поло, футболкамиразных фасонов или рубашкой в клетку. Если вы выбрали шорты с принтом, то верхлучше оставить однотонным. Для более элегантного стиля можно сочетать костюмныешорты и однотонную рубашку с коротким рукавом, накинув сверху легкий льнянойпиджак. Тренд на многослойность отлично сочетается с шортами: в прохладные дник ним можно надевать футболки, сверху добавлять рубашки и дополнять образыстильным блейзером. Кроссовки, белые или черные кеды, а также кожаные лоферы вслучае с деловым стилем отлично дополнят образ и придадут ему завершенность.