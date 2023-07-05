Как спасти квартиры дольщиков проблемного ЖК “Дуброва Парк-1”? Люди, уже давно купившие жилье, продолжают обивать пороги всевозможных инстанций, пытаясь хоть как-то сдвинуть дело с

Как спасти квартиры дольщиков проблемного ЖК “Дуброва Парк-1”? Люди, уже давно купившие жилье, продолжают обивать пороги всевозможных инстанций, пытаясь хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки. Обанкротить компанию Игоря Другова, которая строит ЖК-2, властям не удалось. Теперь на горизонте новая тяжба – по иску Фонда развития территорий о банкротстве уже “ИнтерСтрой Плюс”. Эта фирма должна