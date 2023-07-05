Праздник пастушьего рожка во Владимирской области отметил свое 10-летие. Владимирский рожок вновь...

Праздник пастушьего рожка во Владимирской области отметил свое 10-летие.Владимирский рожок вновь заиграл в деревне Мишнево. На родине пастухов-рожечников праздник "Хорошо рожок играет" собрал любителей народной культуры. Впервые праздник пастушьего рожка был проведен десять лет назад. Как прошло гулянье и чем оно запомнится гостям - репортаж Ангелины Свищ.Михаил и Иван - юные рожечники. Рожок для них не просто музыкальный инструмент, а историческая ценность и хранитель традиций. У музыкантов в репертуаре народные песни и мировая классика.Михаил Воронин рожечник:- Я еще играю на свирели Баха, но давно уже правда не играл его. А так ну "Смоленский гусачок" это самая веселая у нас песня, и она самая любимая.Звуки рожка узнаваемы и неповторимы. Ежегодный праздник "Хорошо рожок играет" сегодня - визитная карточка Камешковского района. Впервые день пастушьего рожка провели десять лет назад. Идея праздника появилась у местных краеведов неслучайно. Деревня Мишнево является родиной известных на весь мир "Владимирских рожечников", коллектива созданного в 19-м столетии.Анатолий Курганский глава администрации Камешковского района:- Мы проводим этот праздник // на родине основателя хора рожечников который покорил не только Россию но и Европу, который организовал и сопровождал Кондратьев Николай Васильевич и вот он родом с нашей деревни, деревни Мишнево.Звучание рожка в историческом месте - как связь времен. Рожечники продолжают сохранять традиции Николая Кондратьева. В этом году праздник открыли необычно. Эпиграфом стала известная басня Крылова "Лебедь, рак и щука". Умение гостей сплотиться и договориться проверяли, нарядив их в национальные рубахи и заставив убирать сено.Вячеслав Картухин заместитель председателя Законодательного Собрания:- Особое состояние когда ты по сути одеваешься в ту одежду, в которую одевались наши предки и она действительно очень удобная очень комфортная и чувствуешь себя в ней настоящим русским человеком.Послушать рожечников приехали и жители соседних областей. В программе фестиваля было множество творческих мастер- классов, народные гулянья, выступления юных рожечников. Прогулявшись по подворьям, можно было и вдоволь наесться, и поближе познакомиться с народным промыслом.Ирина Гринцевич, гостья фестиваля:- Нам здесь очень нравится. Добрые, добрейшие люди сразу такой светлый праздник на душе происходит. Нас угостили клубникой, квасом и порогами.Довольны остались и гости, и организаторы. Они уверены, что смогли показать богатство культуры Камешковской земли и разжечь интерес к исконно русскому народному творчеству.Ангелина Свищ Алексей Ковалев "Вести-Владимир"